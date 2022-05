Spezia, in tre saltano il Napoli: il report dell'allenamento di ieri

Oggi la rifinitura al ‘Picco’ per lo Spezia in vista della gara di domani contro il Napoli.

Oggi la rifinitura al ‘Picco’ per lo Spezia in vista della gara di domani contro il Napoli. Ieri le Aquile in mattinata hanno continuato ad allenarsi, di seguito il report diffuso dal club: "Il programma di Thiago Motta ha previsto il consueto riscaldamento tecnico, una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una partita finale a campo ridotto. Colley e Hristov hanno svolto lavoro personalizzato. Terapie per Bastoni".