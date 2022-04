Spezia-Inter, le formazioni ufficiali: esclusione eccellente in casa nerazzurra

confermato Correa dopo la buona prova contro l'Hellas Verona. Lautaro, invece, partirà dalla panchina. Ecco le scelte dei due tecnici.

Una gara che vale parecchio, un match da vincere assolutamente per poter mettere pressione al Milan. L'Inter di Simone Inzaghi va in casa dello Spezia in questa 33a giornata di campionato: Dzeko scende in campo dal primo minuto, confermato Correa dopo la buona prova contro l'Hellas Verona. Lautaro, invece, partirà dalla panchina. Ecco le scelte dei due tecnici:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kwior, Bastoni; Kovalenko, Gyasi, Manaj.

A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Verde, Hristov, Nzola, Ferrer, Antiste, Agudelo, Nguiamba, Bertola.

Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa.

A disposizione: Radu, Gagliardini, De Vrij, Sanchez, Vecino, Lautaro, Ranocchia, Gosens, Vidal, Dimarco, Darmian, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.