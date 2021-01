Spezia, Italiano dopo il ko: "Difficile preparare una gara così in un solo allenamento"

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro l’Udinese. Il tecnico spezzino ha rammentando il poco tempo avuto a disposizione per recuperare, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli: “Non è facile per una squadra come la nostra preparare una partita così importante, contro una squadra così difficile da affrontare come l’Udinese in un solo allenamento. Penso che però la partita l’abbiamo affrontata bene, è stata una partita equilibrata decisa da un errore sul calcio di rigore, che potevamo evitare. Poi abbiamo fatto di tutto per raddrizzarla, abbiamo avuto tanti presupposti per fare gol ma non siamo stati incisivi e non siamo stati bravi a concludere quando siamo stati in superiorità numerica. Penso che l’atteggiamento sia stato giusto, mi dispiace averla persa perchè un punticino potevamo portarlo a casa però ripartiamo, perché l’atteggiamento mi è piaciuto e i ragazzi si sono sacrificati tutti, hanno battagliato e la strada è ancora lunga”.