Spezia, Italiano: "In gare come quella col Napoli fatta bella figura per un motivo"

Dopo il pareggio contro il Benevento di sabato scorso, lo Spezia è chiamato ad una trasferta insidiosa sul campo dell'Atalanta. Il vista del match di domani sera al "Gewiss Stadium", il tecnico degli Aquilotti Vincenzo Italiano ha risposto alle domande della stampa.

Il match contro l'Atalanta assomiglia a quelli giocati con Napoli, Sassuolo e Milan. Percepisce la stessa carica vincente che c'è stata nelle precedenti gare così importanti? "In queste gare dove abbiamo fatto una gran bella figura penso che sia stato alzato il livello di attenzione nella percezione del pericolo. Se noi interpretiamo la partita in questo modo, se scendiamo in campo con la consapevolezza che possiamo sì subire l'avversario perchè è più forte di noi ma lo affrontiamo con un certo tipo di atteggiamento allora possiamo fare risultato come accaduto nelle precedenti gare".