Spezia, Italiano: “Napoli grande squadra, ma noi vogliamo fare punti per salvarci"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha commentato il pareggio ottenuto nel finale contro il Verona: "È un punto importantissimo per noi, perché in questo finale di stagione dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei risultati: pareggiare con il Verona penso sia per noi un grande merito, perché è una squadra forte, difficile da affrontare e noi questo pareggio ce lo teniamo davvero stretto.

Siamo nel finale di stagione e ci sta perdere lucidità nel gioco, in questi casi può subentrare anche un po' d'ansia e di timore; siamo una squadra giovane, che ha spinto tantissimo durante l’anno e tutto questo è ammissibile. Anche con il cuore si possono raggiungere i risultati, noi ne abbiamo tanto e anche oggi lo abbiamo dimostrato.

Abbiamo un calendario complesso, ma per noi tutte le gare sono difficili, quindi sappiamo che siamo costretti a prepararci ai prossimi impegni nel modo giusto, rimanendo concentrati sul nostro obiettivo e dando sempre il massimo.

Sono contento che i giocatori subentrati abbiano saputo dare il loro contributo, in particolare Agudelo e Saponara, ma questo è un aspetto su cui insistiamo tanto in settimana, perché tutti i componenti della rosa devono sapere che si può essere decisivi anche subentrando. Oggi questa cosa mi ha fatto davvero felice, sono contento perché questo è l’atteggiamento giusto che una squadra che si vuole salvare deve avere. Non dimentichiamoci che per raggiungere l’obiettivo c’è bisogno di tutti.

I punti a disposizione sono ancora tanti, noi abbiamo un piccolo vantaggio e cercheremo di tenercelo stretto. Da lunedì ci metteremo al lavoro per preparare il prossimo impegno, dove affronteremo una grande squadra, ma per noi sarà fondamentale provare a smuovere ancora la classifica".