Spezia, Italiano: "Nona squadra per gol fatti, sesta per gestione gioco. Davvero soddisfatto"

La salvezza dello Spezia è stata senza dubbio meritata. Gran parte del merito va senza dubbio a mister Vincenzo Italiano e al gioco che ha saputo esprimere la sua squadra: "È la mia più grande soddisfazione - ha detto Italiano nel corso dell'intervista concessa a Il Secolo XIX -. Durante il ritiro ho detto ai ragazzi che se ci fossimo difesi le avremmo buscate da tutti. Allora ho chiesto loro due cose: baricentro alto e più possesso palla. Oggi siamo la nona squadra per gol fatti e addirittura la sesta per la gestione del gioco. Se giochi alto hai più possibilità di fare gol. Ne abbiamo realizzati 50. Tantissimi per una matricola. E fai spettacolo".