Spezia, Italiano: "Solo col Napoli abbiamo sbagliato, ma stiamo concludendo bene l'annata"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, parla in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima giornata di campionato, domani sera contro la Roma: "Spezia-Torino è stata una liberazione per tutto quello che abbiamo sofferto, per la stagione in cui abbiamo dovuto fare tanti sacrifici. Abbiamo lavorato forte ogni settimana sapendo che se avessimo abbassato concentrazione ed attenzione non avremmo ottenuto quello che alla fine penso sia meritato, questa permanenza nella categoria. Questo è un regalo fatto al popolo spezzino, ci tenevamo anche per non averli mai avuti allo stadio. E' una grossa soddisfazione, una grossa felicità, e adesso ci apprestiamo ad affrontare l'ultima gara con molta più serenità e leggerezza mentale e di questo siamo contenti".

Sarà il turno di chi ha giocato meno? "Penso di sì, penso che qualche ragazzo che ha giocato meno possa trovare spazio. E' un giusto premio per tutti, tutti sono sempre stati coinvolti ed inseriti nel progetto, domani vedremo. Qualcuno esordirà, qualcuno sarà utilizzato, ci sarà spazio per tutti".

Vincendo potreste ottenere la piazza d'argento a livello regionale. "Ci teniamo a fare bene, giochiamo in casa e ultimamente, a parte che con il Napoli, abbiamo sempre dimostrato il nostro valore e abbiamo fatto bene. Ci teniamo a concludere nel migliore dei modi, domani si può migliorare la classifica finale e cercheremo di farlo".