Spezia, Italiano teme il Crotone: "Ha messo in difficoltà il Napoli prima del rosso"

Vigilia di campionato per lo Spezia. Gli Aquilotti domani pomeriggio sfideranno il Crotone. In vista della sfida dello "Scida", il tecnico Vincenzo Italiano ha risposto alle domande della stampa.

Che partita di aspetti? "L'anno scorso è stata una partita dove siamo stati in grado di mettere in difficoltà una delle squadre più forti della Serie B. Penso che il Crotone sia forte anche quest'anno. La squadra propone, gioca, ha raccolto meno di quanto dimostrato. Vedendo l'ultima partita prima dell'inferiorità stava mettendo in difficoltà il Napoli. Noi dobbiamo stare con le antenne dritte e rispettare al massimo questa squadra e questa trasferta. Da lì eravamo partiti, adesso siamo alle prime giornate. E' presto per dare giudizi. E' una partita come le altre che per noi vale tanto. E' ancora presto per fare pronostici o giudizi o fare tabelle. E' una partita da affrontare per cercare di fare punti, muovere la classifica è importante e cercheremo di farlo".