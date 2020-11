Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali: Dybala e Morata insieme dall'inizio

Ufficializzate le formazioni di Spezia-Juventus che scenderanno in campo alle ore 15 al Manuzzi di Cesena. Nei bianconeri ancora assente Cristiano Ronaldo, davanti c'è spazio per la coppia Dybala-Morata, in quello che dovrebbe essere un 4-4-2. Recuperato Bonucci, che va a far coppia al centro della difesa, davanti a Buffon e non Szczesny, con Demiral. In mezzo si rivede l'americano McKennie, che dovrebbe cominciare su una posizione da esterno destro, con Arthur e Bentancur al centro e Chiesa sull'out opposto. Liguri che invece sono schierati col 4-3-3 da Italiano, con le sorti dell'attacco affidate a un terzetto molto veloce, adatto al contropiede: Verde e Farias larghi, Nzola in mezzo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.