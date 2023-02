Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali: l'ex Ekdal titolare. Kean con Vlahovic dal 1'

Fischio d'inizio alle 18 affidato a Federico La Penna.

Reduce dall'esonero di Gotti e ancora in attesa di un nuovo allenatore, lo Spezia ospita una Juventus assetata di punti per avvicinarsi alle zone che valgono l'Europa. Fischio d'inizio alle 18 affidato a Federico La Penna, di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Allegri torna al 3-5-2, in difesa c'è Rugani al posto dello squalificato Bremer. Di Maria parte dalla panchina, Kean al fianco di Vlahovic in attacco. In porta Perin. Lorieri, in panchina aspettando Semplici, non tocca il modulo di Gotti. Rispetto al 2-2 di Empoli dentro Ampadu al posto di Wisniewski in difesa, a centrocampo torna Ekdal in vece dello squalificato Esposito.