Spezia, Kovalenko rischia di saltare il Napoli: costretto ad uscire dopo 15'

È in corso l’anticipo della 20ª giornata di Serie A tra Bologna e Spezia e per i liguri, prossimi avversari del Napoli, non ci sono buone notizie.

