Spezia-Lazio, formazioni ufficiali: partner nuovo per Immobile in attacco

Spezia e Lazio saranno in campo alle 15. Nei bianconeri appena due cambi di formazione rispetto all'ultima sfida contro il Cagliari, in cui la squadra non ha affatto sfigurato. In difesa c'è Chabot e non Erlic, mentre sulla fascia destra la spunta ancora Ferrer su Sala. A centrocampo Estevez vince il ballottaggio con Bartolomei e agirà con Ricci e Maggiore. Davanti Gyasi e Farias agiranno ai lati di Nzola.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile. Allenatore: Inzaghi