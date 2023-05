Spezia-Milan, le formazioni ufficiali: out Verde. Origi e Rebic dal 1'

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Spezia e Milan in programma per oggi alle 18.

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Spezia e Milan in programma per oggi alle 18. Fuori Verde per Leonardo Semplici, mentre Pioli non dà fiducia a De Ketelaere neanche questa volta, con Brahim Diaz dal primo minuto. Saelemaekers, Origi e Rebic completeranno l'attacco.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Reca, Nzola, Gyasi. A disp.: Marchetti, Zoet; Caldara, Ferrer; Cipot, Kovalenko, Zurkowski; Krollis, Shomurodov, Verde. All.: Semplici.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Díaz, Origi; Rebic. A disp.: Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Giroud. All.: Pioli.