Spezia-Monza, le formazioni ufficiali: torna titolare Kovalenko

Sono ufficiali le formazioni di Spezia-Monza, anticipo della 32ª giornata di Serie A. Lo Spezia cerca punti salvezza, ospitando il Monza reduce da due successi consecutivi. Calcio d'inizio alle 20,45 affidato a Rapuano di Rimini. Leonardo Semplici ritrova Ampadu in difesa e regala una sorpresa: torna titolare Kovalenko, che non giocava titolare dalla gara del 2 aprile contro la Salernitana, quando fu sostituito dopo 45 minuti. Raffaele Palladino conferma in blocco l'undici di partenza che ha superato la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Bastoni; Ekdal, Esposito; Verde, Kovalenko, Gyasi; Shomurodov. All. Semplici.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota Carvalho. All. Palladino.