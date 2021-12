Spezia-Sassuolo, formazioni ufficiali: Manaj e Defrel dal primo minuto, panchina per Raspadori

Queste le formazioni ufficiali di Spezia-Sassiolo. Thiago Motta sceglie Manaj al fianco di Nzola in attacco, Gyasi arretra e gioca sulla fascia destra. Ne fa le spese Bastoni, che resta fuori dall'undici titolare. Nel Sassuolo c'è Defrel e non Raspadori in attacco, mentre a centrocampo c'è Henrique dal primo minuto con Frattesi e Maxime Lopez.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Manaj, Nzola.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Defrel.