Spezia-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Nzola sfida Pinamonti

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Spezia-Sassuolo, in campo tra circa un'ora allo Stadio Alberto Picco. Una piccola novità per le Aquile di Luca Gotti, che rinunciano a Caldara per Hristov, scegliendo Strelec come partner d'attacco di Nzola, con Verde ancora non al 100%. Nel Sassuolo solo conferme: Mateus Henrique vince il ballottaggio con Thorstvedt e completa il centrocampo assieme a Frattesi e Maxime Lopez, mentre in attacco viene confermato Pinamonti come 9, con Kyriakopoulos nel tridente insieme a Berardi.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola.

Allenatore: Luca Gotti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Mateus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Allenatore: Alessio Dionisi.