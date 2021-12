Spezia, Thiago Motta rischia l'esonero: mercoledì c'è la sfida al Napoli

È particolarmente complicato il momento che vive lo Spezia, sconfitto in Coppa Italia e contestato dai propri tifosi all'uscita del Picco. Un k.o. che mette inevitabilmente in discussione la posizione di Thiago Motta: il tecnico, assicura l'edizione de Il Secolo XIX, è sempre più in bilico. C'è però un elemento che potrebbe far slittare il suo addio: la pesante clausola contrattuale che prevede una penale di circa 400mila euro in caso di esonero prima del 2022, che potrebbe garantire la continuità tecnica almeno fino a Capodanno. A questo punto, però, ogni scenario diventa possibile.