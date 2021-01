Spezia-Udinese, le formazioni ufficiali: solo panchina per l'ex azzurro Llorente

Ancora senza Nzola il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, si affida a Galabinov in attacco, con Gyasi e Farias ai suoi lati. Gotti manda invece inizialmente in panchina il neo acquisto Fernando Llorente e privo di Lasagna, ceduto all'Hellas Verona, punta tutto su Deulofeu che agirà come unica punta, con Pereyra alle sue spalle e Nestorowski fuori. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Picco.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Galabinov, Farias. Allenatore: Vincenzo Italiano.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Pereyra; Deulofeu. Allenatore: Luca Gotti.