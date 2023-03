Spezia-Verona, le formazioni ufficiali: Semplici non cambia. Montipò dà forfait

La domenica di campionato si apre con la sfida tra Spezia ed Hellas Verona: uno scontro cruciale per le ambizioni salvezza di entrambe le squadre

La domenica di campionato si apre con la sfida tra Spezia ed Hellas Verona: uno scontro cruciale per le ambizioni salvezza di entrambe le squadre, divise da tre punti in classifica. Semplici conferma il trio Verde-Agudelo-Gyasi alle spalle dell'unica punta Nzola, mentre Zaffaroni preferisce Gaich a Lasagna: l'argentino sarà appoggiato sulla trequarti da Lazovic e Ngonge. A sorpresa tra i pali c'è Perilli, che prende il posto di Montipò, vittima di un forfait dell'ultimo minuto. L'altra novità riguarda l'innesto sulla sinistra di Depaoli: si accomoda in panchina Josh Doig, che resta fermo un giro (quantomeno dall'inizio) dopo gli evidenti segnali di stanchezza della sfida contro la Fiorentina.