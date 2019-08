Sportitalia - Fiorentina scatenata: quasi fatta anche per Demme del Lipsia

Ormai non è più una sorpresa: Diego Demme è un obiettivo vero, concreto, della Fiorentina indipendentemente dai tentativi fatti per Nainggolan e in attesa di una decisione del belga. Con il centrocampista di origini italiane classe 1991 è stato raggiunto l’accordo sull’ingaggio, circa 1,8 milioni più bonus a stagione. Ora è no stop con il Lipsia che non ha chiesto 15 o 16 milioni, ma 12 più bonus e si confida di poter chiudere per una cifra anche inferiore. Lo riporta sul suo sito Alfredo Pedullà.