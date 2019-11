Sportitalia - Sorpresa Udinese: Zenga in pole per la panchina

Dopo l’allontanamento di Igor Tudor da parte dell'Udinese e la scelta di puntare sul vice Luca Gotti in vista della prossima gara di campionato contro il Genoa, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni legate al possibile successore a lungo termine del tecnico croato. Secondo quanto appreso in esclusiva da Sportitalia, tra i candidati non c’è più Gennaro Gattuso.

Il nome più caldo e che sta prendendo il largo in queste ore, racconta Sportitalia, è piuttosto quello di Walter Zenga: l’ex tecnico di Crotone e Venezia è visto come un candidato forte in virtù della conoscenza di elementi cardine della rosa come Rolando Mandragora, valorizzato proprio ai tempi di Crotone nel ruolo di play a differenza di quanto accaduto nella stagione in corso quando è stato impiegato da mezz’ala; oltre che per la conoscenza di ben quattro lingue che ne favorirebbero la comprensione delle idee all’interno del variegato spogliatoio bianconero. La candidatura dell’Uomo Ragno, inoltre, non implicherebbe nessuna rivoluzione all’interno dello staff tecnico dell’Udinese con la contestuale conferma di Gotti nel ruolo di vice allenatore, che rimarrà in ogni caso alla guida della squadra almeno fino a lunedì congelando ogni altra possibilità. Zenga e l’Udinese si avvicinano.