Squalifica Morata, alla Juve non è andata giù: si procederà con il ricorso

Ancora problemi per Giorgio Chiellini, costretto a fermarsi nuovamente per un problema fisico il giorno dopo il rientro in gruppo. Per il capitano non è una ricaduta ma un nuovo infortunio. In tema di indisponibilità, sottolinea il Corriere di Torino, la società non ha preso bene la decisione del Giudice Sportivo, che ha fermato per due turni Alvaro Morata dopo il rosso per proteste rimediato al termine di Benevento-Juventus: la società ha annunciato che farà ricorso.