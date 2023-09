Sta per saltare la prima panchina in Serie A: Zanetti verso l'esonero a Empoli, i possibili sostituti

Il summit tra il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Pietro Accardi ha sancito la fine dell'avventura sulla panchina del club

Paolo Zanetti a Empoli ha le ore contate. Il summit di questa mattina tra il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Pietro Accardi ha sancito la fine dell'avventura sulla panchina del club toscano dell'allenatore classe '82 che paga il 7-0 incassata ieri sera all'Olimpico e, più in generale, il pessimo avvio di stagione con zero punti in quattro partite, zero gol segnati e dodici incassati.

In queste ore Corsi e Accardi stanno valutando i candidati possibili per la panchina dell'Empoli. I nomi sono diversi, si va da Gotti ad Andreazzoli, passando per Nicola, Nicolato - ex ct dell'Under 21 - e Leonardo Semplici. Tutte possibilità per il presidente Corsi che non ha ancora deciso. Discorso diverso per Zanetti: la sua avventura alla guida della squadra toscana è ormai ai titoli di coda.