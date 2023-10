Stanchezza e poche idee, si ferma l'Inter! Il Bologna strappa un 2-2 meritato

Alla squadra di Simone Inzaghi non basta un avvio da urlo, con le reti di Acerbi (su calcio d'angolo) e Lautaro (gran tiro da fuori) prima del quarto d'ora

Si ferma l'Inter! La gara delle 15 di sabato finisce infatti sul risultato di 2-2: alla squadra di Simone Inzaghi non basta un avvio da urlo, con le reti di Acerbi (su calcio d'angolo) e Lautaro (gran tiro da fuori) prima del quarto d'ora, per avere ragione dell'organizzatissima macchina da gioco di Thiago Motta. II Bologna prima accorcia su rigore con Orsolini, poi nella ripresa trova il gol del pari con Zirkzee. Inzaghi poi paga anche la mancanza di punte in panchina (Sanchez inconsistente) sostituendo Thuram e la stanchezza post-Champions. Nel finale brivido con Sommer ad evitare anche il 3-2 rossoblù.