Stasera Milan-Benevento, i convocati di Pioli: rientra Ibra, ancora out Mandzukic

A poche ore dalla sfida contro il Benevento, in programma a San Siro alle 20.45, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati. Out Mandzukic, mentre sono in lista sia Calabria che Kjaer. Questo l'elenco completo.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Rebic.