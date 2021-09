Stavolta gli episodi non aiutano Mourinho: una brutta Roma va ko a Verona

La Roma di Mourino cade a Verona, sconfitta 3-2 dall'Hellas di Tudor nel match delle 18 valido per la quarta di campionato. Giallorossi in vantaggio al 36' con una prodezza di Pellegrini: cross di Karsdrop per il capitano giallorosso che con un magico colpo di tacco di prima intenzione mette la palla nell'angolino. Al 49' il Verona pareggia con Barak: cross di Caprari, Mancini devia e manda la palla addosso a Rui Patricio che respinge, sulla ribattuta si fa trovare pronto l'attaccante scaligero che da due passi ribadisce in rete. Passano soli 5' e l'Hellas si porta in vantaggio: Ilic appoggia a destra per Caprari che con un tiro a giro manda la palla in buca d'angolo. Le emozioni non finiscono: la Roma pareggia dopo appena 4': cross di Pellegrini, Ilic in spaccata colpisce male col piede debole e manda il pallone nella propria porta. Il Verona non si dà per vinto e al 63' trova il gol del 3-2: Simeone serve Faraoni al centro, gran controllo e tiro al volo del capitano per la rete della vittoria.