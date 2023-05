Stavolta il minuto 84 è fatale alla Salernitana, la Fiorentina riprende i granata 3 volte: all'Arechi finisce 3-3

Sfida spettacolare all'Arechi, finisce 3-3 tra Salernitana e Fiorentina.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sfida spettacolare all'Arechi, finisce 3-3 tra Salernitana e Fiorentina. Clima di esaltazione all'Arechi dopo la gioia per aver costretto il Napoli a rinviare la sua festa Scudetto, il match inizia con buoni ritmi ed entrambe le squadre che creano. Tempo dieci minuti e si prende il centro della scena il solito Dia, lanciato da Bradaric verso il tredicesimo gol della sua Serie A. Non c'è tempo per esultare: Sousa perde Gyomber per infortunio al quarto d'ora vedendosi costretto a inserire Daniliuc di fretta e furia. La Fiorentina non reagisce subito, alla mezz'ora Gonzalez ha una grande occasione ma la spreca. Un errore può andare, due no: sul secondo pallone buono che ha, l'argentino incorna in rete l'1-1 della Fiorentina. Non c'è tempo per altro: è parità all'intervallo. Pochi scossoni in avvio di secondo tempo, l'unico a provarci nel primo quarto d'ora è Cabral, mancando di precisione nel colpo di testa.

Arrivati all'ora di gioco, altro lampo Salernitana, ancora con Dia e quasi in fotocopia rispetto all'iniziale vantaggio, per il 2-1 dei ragazzi di Sousa. Come nei primi 45', la Fiorentina ci mette un attimo (stavolta meno) ma risponde: gran palla del subentrato Bonaventura per Ikone, che salta Ochoa per il 2-2. All'Arechi però va in scena la festa del gol di Dia, che ringrazia Terracciano per il fallo da rigore su Mazzocchi e si regala la prima tripletta. Finita lì? Neanche per scherzo, perché la Fiorentina non intende mollare: è una palla da fermo a venire in soccorso di Italiano e i suoi, capitan Biraghi calcia forte in mezzo a una selva di gambe una punizione e batte Ochoa, 3-3. Alla fine non succede altro, al triplice fischio è un punto per uno dopo una gara spettacolare.