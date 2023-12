Stavolta l’episodio non arriva: la solita Juve remissiva fa 1-1 col Genoa

I bianconeri, capaci di portarsi in vantaggio su rigore nel primo tempo, si fanno raggiungere dal Genoa all'inizio della ripresa

A furia di aspettare l'episodio decisivo, la Juventus si ferma a Marassi e fallisce l'operazione sorpasso, lasciando strada spianata all'Inter: domani sera Inzaghi avrà una gara tutt'altro che facile in casa della Lazio, ma vincendo potrebbe scappare nella prima fuga della stagione.

I bianconeri, capaci di portarsi in vantaggio su rigore nel primo tempo, si fanno raggiungere dal Genoa all'inizio della ripresa e non riescono a creare abbastanza per andare oltre l'1-1, firmato da Federico Chiesa e Albert Gudmundsson. Non funziona neanche la zona Allegri: come di consueto, i pericoli finali la Vecchia Signora prova a portarli su calcio d'angolo, ma questa volta l'episodio non arride alla squadra del livornese, al quarto pareggio in questo campionato di Serie A.