Stavolta non arriva l’episodio, il solito Milan fa solo 0-0 col Bologna

© foto di ALBERTO LINGRIA

Termina 0-0 il Monday Night della 31esima giornata di Serie A tra Milan e Bologna. Primo tempo in cui il Bologna ha dato più di qualche grattacapo ai rossoneri rendendosi pericoloso in più occasioni. Milan in difficoltà che si è affidato alle giocate individuali dei singoli. Nella ripresa Pioli inserisce Rebic e Ibrahimovic per cercare di scardinare la difesa rossoblù, crea qualche opportunità con Leao, Calabria e Rebic ma senza riuscire a trafiggere Skorupski. 0-0 il risultato finale, i rossoneri sciupano una grande opportunità di allungare a +3 sul Napoli e +6 sull’Inter (che ha una partita da recuperare).