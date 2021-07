Stoichkov: "Pallone d'Oro a Jorginho? Difficile, ci sono altri 2 che lo meritano"

"Difficilissimo assegnare il Pallone d’oro quest’anno. Ma il più bravo è stato Mancini". Così Hristo Stoichkov, ex stella del calcio bulgaro, Pallone d'Oro nel 1994, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Chi può vincere quest'anno? Jorginho ha fatto una stagione super, ma per il Pallone d'Oro non so se può farcela. Messì è lì e non si può ignorare. Una grande stagione nel Barcellona, con la Copa del Rey, e poi la Copa America, che non aveva mai vinto, conquistata da trascinatore. Un altro è Lewandowski: l’anno scorso è stato ingiusto cancellare il premio, France Football doveva premiare lui. E poi c’è Donnarumma, il miglior portiere dell’Europeo"