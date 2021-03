Stress e attacchi di panico: dramma Prandelli e i motivi dell'addio a Firenze

La seconda avventura di Prandelli sulla panchina della Fiorentina si è conclusa nella maniera più incredibile: con le dimissioni, comunicate alla dirigenza e al presidente Commisso nella giornata di ieri. Il motivo della decisione è l'eccessivo stress accumulato, sfociato - secondo La Nazione - in veri e propri attacchi di panico.

Un "disagio", come l'ha lui stesso definito nella lettera indirizzata a tutto il mondo viola con la quale ha voluto motivare la sua scelta, tale da mettere in discussione la sua carriera di allenatore: "In questi mesi - si legge in un passaggio - è cresciuta dentro di me un'ombra che ha cambiato anche il mio modo di vedere le cose".