Stupisce il mercato Juve: Lukaku non è un colpo alla Giuntoli, ma decide Allegri

C'è molto stupore tra i tifosi della Juventus per il modo in cui Cristiano Giuntoli si è approcciato al mondo bianconero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è molto stupore tra i tifosi della Juventus per il modo in cui Cristiano Giuntoli si è approcciato al mondo bianconero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti si attendevano una campagna acquisti in stile Napoli o comunque puntando su giovani di prospettiva, invece i nomi che si fanno sono quelli di Lukaku e Kessié, vecchie conoscenze del nostro calcio.

Il motivo è facile da capire e si chiama Massimiliano Allegri, lo sponsor dell'istant team, la squadra che deve vincere subito. La sua opinione continua a pesare molto, ma Giuntoli sa che devono anche tornare i conti: così, oltre a quella di Vlahovic qualora dovesse arrivare Big Rom, non sarebbe da escludere a priori un'altra partenza importante, come quella di Dusan Vlahovic.