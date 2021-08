Subito Dybala-Cuadrado: Juve avanti 2-0 a Udine. E' 0-0 tra Bologna e Salernitana

Sono terminati i primi tempi dei match delle 18.30 valevoli per la prima giornata di Serie A.

BOLOGNA-SALERNITANA - Primo tempo piuttosto equilibrato al Dall'Ara, dove le due squadre sono inchiodate sullo 0-0. Poche occasioni da gol da entrambe le parti, per il momento gli uomini di Mihajlovic non sono stati in grado di sfruttare quanto costruito e l'uomo in più. Al 35' gara in salita per la squadra di Castori, rosso rimediato da Strandberg per doppio giallo nel giro di un minuto.

UDINESE-JUVENTUS - Alla Dacia Arena Juventus avanti 2-0 all'intervallo. Gli uomini di Allegri sbloccano subito il match con Dybala dopo appena 130": l'attaccante argentino trova d'esterno sinistro l'angolo più lontano della porta di Silvestri, sull'assist di Bentancur. Raddopppio bianconero al 23' con l'ex Cuadrado: il colombiano entra in area, sfida Nuytinck, lo salta e calcia sul palo lontano per il 2-0 juventino.