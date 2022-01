Succede di tutto all'Olimpico, la Roma si spegne dopo il 3-1: vince la Juve 3-4

Incredibile all'Olimpico, la Juventus rimonta da 1-3 a 4-3 e batte la Roma nel match delle 18.30 valido per la 21ª giornata di campionato. Giallorossi in vantaggio all'11' con Abraham, che dagli sviluppi di un calcio d'angolo vince il duello aereo con Rugani e trafigge Szczesny. Dopo un avvio tutto giallorosso arriva il pareggio della Juventus con Dybala al 18' con un gran sinistro a giro non lascia scampo a Rui Patricio. Alla mezz'ora infortunio per Chiesa, che appoggia male il piede destro e accusa un problema al ginocchio. Immediato il cambio per l'esterno bianconero con Kulusevski. Sul finale del tempo ammonizione pesante per Cuadrado per un fallo su Felix Afena-Gyan, il colombiano salterà per squalifica la Supercoppa contro l'Inter. Succede di tutto nella ripresa. Roma avanti al 49' con Mkhitaryan, che calcia trovando una deviazione di De Sciglio che spiazza Szczesny. Al 53' tris giallorosso con una splendida punizione di Pellegrini. Sembra finita ma incredibilmente la squadra di Mourinho si spegne e nel giro di 8' subisce l'incredibile rimonta bianconera. Prima accorcia le distanze al 70' con Locatelli, poi pareggia al 73' con Kulusevski, rete prima annullata per fuorigioco di Cuadrado e poi convalidata dopo il check del Var, e infine trova il gol del 4-3 con De Sciglio. All'81' la Roma sbaglia la più clamorosa occasione per pareggiare: De Ligt interviene col braccio su tiro di Abraham e rimedia la seconda ammonizione oltre a causare il rigore. Penalty concesso dopo l'intervento del Var e sbagliato da Pellegrini, che si fa parare la conclusione centrale da Szczesny.