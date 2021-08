Suggestione Lazio: restituire a Sarri il pupillo Callejon

Questione di modulo. La Lazio, scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ha bisogno di un esterno d'attacco. I nomi sono due: Orsolini e Callejon e per entrambi c’è il placet di Sarri. Orsolini è valutato 15 milioni, ma può partire in prestito con diritto di riscatto. Una formula che permetterebbe alla Lazio di risolvere (o almeno di posticipare) il problema legato all’indice di liquidità.

La Fiorentina vuole invece 4 milioni per Callejon, vero e proprio pupillo di Sarri ai tempi di Napoli, per il quale la Lazio non vorrebbe però spendere più di 2 milioni.