Summit Juve-Allegri, si va avanti insieme: condivise le strategie di mercato

TuttoNapoli.net

Oggi è andato in scena a Milano un incontro per programmare il futuro tra la dirigenza della Juventus e il tecnico Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano è apparso carico e deciso a continuare e con la società sono state condivise le strategie future, comprese quelle della sessione estiva di calciomercato. Un vero pranzo di mercato che è servito alla dirigenza bianconera, rappresentata dal ds Giovanni Manna, per programmare le decisioni e le strategie di mercato e non solo.

Tra queste Milik, che anche se non è stato riscattato potrebbe tornare, la Juve riaprirà un tavolo di trattativa con l'Olympique Marsiglia. Si aspetta poi una risposta da Rabiot per l'offerta fatta per un altro anno di contratto. A riferirlo è Sky Sport.