Super Gudmundsson non basta, l'autogol di Matturro salva l'Udinese al 91': è 2-2

Quando il terzo successo del Genoa in questo campionato sembrava ormai scritto, il fuoco amico tradisce il Grifone e premia l'Udinese, che rimanda ancora la vittoria tra le proprie mura domestiche ma trova almeno un punto. Al Bluenergy Stadium finisce infatti sul risultato di 2-2 la gara tra rossoblù e bianconeri: il clamoroso autogol di Alan Matturro, nel finale, vanifica la bella doppietta di Albert Gudmundsson, primo islandese a riuscirci nel campionato di Serie A.

Migliore in campo, inevitabilmente, l'attaccante venuto dal Nord: è Gudmundsson, aiutato da un errore di Silvestri, a sbloccare la gara. L'Udinese trova quasi subito il pari grazie al primo gol in Serie A di Lorenzo Lucca, ma dura poco. L'islandese ne segna un altro annullato, ma la doppietta infine arriva, ispirata da Retegui: 2-1 a fine primo tempo. Nella ripresa, Sottil si gioca le carte Samardzic e Thauvin. È proprio il serbo-tedesco a ispirare il gol del 2-2, arrivato in pieno recupero. Lo segna, sfortunato ma pure goffo, il difensore sudamericano infilando la palla nella propria porta. A quel punto, gli schemi saltano completamente: l'Udinese cerca la prima vittoria in questo campionato, ma chiude in dieci uomini per l'espulsione di Lovric, che stende Messias.