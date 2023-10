Super Orsolini contro l'Empoli, il Bologna torna a vincere: 3-0 ai toscani

Una vittoria che allontana le polemiche della scorsa giornata e porta il Bologna a quota dieci in classifica.

Una vittoria che allontana le polemiche della scorsa giornata e porta il Bologna a quota dieci in classifica. La banda di Thiago Motta torna a sorridere dopo i tre pareggi consecutivi, contro l'Empoli decide una tripletta di Orsolini (3-0 il risultato finale). Prosegue il momento negativo da parte dei toscani, sesto ko in stagione e 15 reti subite, numeri che dovranno far riflettere tutti: a mancare è soprattutto al gol, uno soltanto fino a quesrto momento.

È stato un primo tempo pimpante quello tra Bologna ed Empoli, coi padroni di casa subito pericolosi dopo pochi minuti. Il primo a farsi vedere dalle parti di Berisha è stato Orsolini, al 16' il diagonale del numero 7 è terminato sopra la traversa. Nel giro di una manciata di minuti, al 21', l'esterno rossoblù - sfruttando una giocata di Zirkzee -, ha superato Berisha dopo un'ottima giocata su Walukiewicz. La reazione dell'Empoli è stata immediata, con Maleh che dopo qualche minuto dal gol incassato ha colpito il palo alla sinistra di Skorupski. Al 37', invece, Caputo ha trovato la rete del pareggio, ma il VAR ha annullato l'azione per una posizione di fuorigioco di Ebuehi.

Nella ripresa i toscani hanno tentato di aumentare il pressing in fase offensiva. Caputo ha suonato la carica cercando di sorprendere Skorupski con una girata di prima intenzione, subito dopo Ferguson di testa per poco non beffa gli azzurri. Al 65' è ancora Orsolini a finire sul tabellino dei marcatori: dopo aver fallito il colpo del ko da pochi passi, il numero 7 ha aperto il piattone da dentro l'area piccola superando per la seconda volta Berisha.