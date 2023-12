Super Ravaglia! Lautaro sbaglia dal dischetto: Inter e Bologna vanno ai supplementari

Il primo tempo dell'ottavo di finale di Coppa Italia finisce infatti sul risultato di 0-0.

Per il quarto anno consecutivo, l'Inter giocherà i tempi supplementari in un ottavo di finale di Coppa Italia. La tradizione nerazzurra si conferma anche col Bologna, che ringrazia Lautaro Martinez per il rigore fallito e Federico Ravaglia per gli ottimi riflessi che tengono in corsa la squadra di Thiago Motta. A Simone Inzaghi, viceversa, non basta buttare nella contesa i titolari, compresi Thuram e Barella: lo zero a zero regge anche alla prova del novantesimo, per conoscere la rivale della Fiorentina nei quarti di finale bisognerà attendere l'extra time.