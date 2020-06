Super Verona col Cagliari, ma Borini si fa cacciare e salterà il Napoli: ko il Cagliari

Due gol in pochi minuti di Di Carmine lanciano un super Verona, che ha superato 2-1 l Cagliari. Inizio show per la squadra di Juric, che riparte da dove s'era fermata, con la doppietta del suo attaccante in gran forma. Nel finale di primo tempo ingenuità per Borini, rosso diretto per brutto fallo, l'esterno salterà il Napoli martedì prossimo. Per i sardi la rete che ha riaperto la partita l'ha realizzata Simeone. Nella ripresa parità numerica col rosso di Cigarini.