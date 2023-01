Supercoppa, il Milan non c’è! Tris e trionfo Inter a Riyad

L'Inter vince la Supercoppa italiana battendo 3-0 il Milan a Riyad.

Al King Fahd International Stadium partita senza storia dal decimo all'ultimo minuto: Federico Dimarco ed Edin Dzeko firmano il 2-0 che chiude il primo tempo, nel finale arriva anche il sigillo di Lautaro Martinez con gran gol. Sorride l'Inter, anche al di là della coppa con cui i giocatori nerazzurri viaggeranno in aereo: per come è arrivata, è una vittoria che dà grande fiducia sul futuro, anche in campionato. Sorride Steven Zhang, presente a Riyad a differenza di Gerry Cardinale: quarto trofeo per il presidente interista.

Non sorridono, e non potrebbe essere altrimenti, il Milan e il suo allenatore Stefano Pioli: troppo poco, in tutta la partita, per il Diavolo che in questo momento sembra essersi avvitato in una crisi, di personalità e di gioco. È un derby, è una finale, fa gara a sé. Ma gli strascichi, positivi o negativi a seconda dei casi, di questa serata rischiano di farsi sentire anche per tutto il resto della stagione.