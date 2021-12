Supercoppa Italiana verso il rinvio: la data del recupero dipenderà dalla Champions

La Supercoppa Italiana in programma il 12 gennaio fra Inter e Juventus viaggia sempre più verso il rinvio, come già anticipato nel pomeriggio. La conferma arriva anche dal quotidiano Tuttosport che spiega come la curva dei contagi e le riduzioni degli accessi allo stadio abbiano consigliato i due club a prendere questa direzione. Per l’ok definitivo manca solo il via libera della Lega che verosimilmente arriverà nel Consiglio dei prossimi giorni, visto che nessuno sembra avere niente in contrario. A quando la nuova data? Sarà da scegliere in corso d’opera e molto dipenderà dai destini Champions e in Coppa Italia delle due squadre. Ma verosimilmente si andrà a primavera, fra aprile e maggio.