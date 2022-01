Supercoppa, Sanchez all'ultimo respiro! L'Inter batte la Juve 2-1 ai supplementari

L'Inter vince la Supercoppa italiana battendo 2-1 la Juventus ai tempi supplementari. Proteste nerazzurre all'11' quando Barella vola in area dopo un contatto con Chiellini, per Doveri non è rigore, decisione poi confermata dopo un breve check con Mazzoleni in sala VAR. Al 25' l'Inter si fa sorpredere e la Juventus passa in vantaggio alla prima occasione con McKennie: Morata mette in mezzo per lo statunitense che, completamente dimenticato da De Vrij, di testa manda alle spalle di Handanovic. L'Inter reagisce e dopo neanche 10' trova un calcio di rigore: ingenuità di Mattia De Sciglio, Dzeko gli taglia la strada ed abbatte il centravanti bosniaco dei nerazzurri. Dal dischetto Lautaro Martinez non sbaglia e firma la rete del pareggio. Nella ripresa non accade quasi nulla, da segnalare solo i cambi delle quattro punte: Allegri toglie prima Kulusevski e poi Morata per inserire Dybala e Kean. Inzaghi cambia Lautaro e Dzeko con Correa e Sanchez. Nei supplementari all'ultimo secondo proprio il cileno decide la finale: Alex Sandro dopo il traversone di Dimarco appoggia la sfera per Chiellini, Correa anticipa il capitano bianconero e poi arriva Sanchez che tutto solo davanti a Perin non sbaglia.