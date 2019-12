Supercoppa, trionfo Lazio! Demolita la Juve, brutta delusione per Sarri

Finita la gara tra Juventus e Lazio valevole per la Supercoppa italiana. a Riyad, Arabia Saudita. I biancocelesti con una prova eccelsa hanno vinto meritatamente con il risultato di 3-1. Prima delusione stagionale sulla panchina della Juventus per Maurizio Sarri, la sua Juve nel secondo tempo non ha praticamente mai creato occasioni da gol.

LE RETI - Al 17' arriva il vantaggio biancoceleste con Luis Alberto che su assist di Milinkovic Savic, di prima intenzione, non sbaglia. La Lazio non sfrutta un paio di occasioni con Immobile e Correa e la Juve con Dybala all'ultimo minuto della prima frazione trova il pareggio, l'argentino deposita in rete da pochi passi una respinta corta di Strakosha. Nel secondo tempo la Juventus scompare dal campo e al 73' Lulic sigla il nuovo vantaggio laziale con un piatto destro aperto sul lato opposto e Szczesny che non può arrivarci. Al 95' arriva il sigillo della vittoria con Cataldi.