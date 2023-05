Svolta Sampdoria: evitato il fallimento, nella notte la cessione del club a Radrizzani

C'è la fumata bianca: la Sampdoria passa ad Andrea Radrizzani e a Matteo Manfredi, attraverso il fondo Gestio Capital.

C'è la fumata bianca: la Sampdoria passa ad Andrea Radrizzani e a Matteo Manfredi, attraverso il fondo Gestio Capital, che ha fatto da asset manager dell’intera operazione, insieme ad Aser e QSI come investitori. Ad annunciarlo è Gazzetta.it, che spiega come l'attuale patron del Leeds sia riuscito a convincere il CdA, le banche creditrici e gli advisors con una proposta che è stata giudicata la più congrua relativamente alla ristrutturazione del debito e all’esposizione della Samp nei confronti di alcuni istituti di credito, oltre che di una miriade di creditori a livello locale. I quali, rispetto alla proposta iniziale (che prevedeva un rientro del 35% delle somme a loro dovute), potranno recuperare una cifra ben maggiore, salvando le attività di ciascuno e potendo proseguire le loro attività.

La Samp è dunque salva, grazie a un'operazione chiusa in extremis e che dovrebbe essere formalizzata nell'assemblea degli azionisti prevista lunedì. La proposta di Manfredi e Radrizzani consentirà di liberare il club dal trust in cui era stato inserito tempo addietro attraverso un esborso di una trentina di milioni, necessari a Ferrero per risolvere i suoi contenziosi legati ai concordati romani ancora aperti.