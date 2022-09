Svolta storica in Sassuolo-Salernitana: designata la prima donna arbitro in Serie A

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la direttrice di gara è stata designata per Sassuolo-Salernitana

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Maria Sole Ferrieri Caputi è la prima donna ad arbitrare in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la direttrice di gara è stata designata per Sassuolo-Salernitana, gara valida per l'8^ giornata del campionato ed in programma domenica alle ore 15.00.