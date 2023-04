Szczesny, la ricostruzione di Tuttosport: "Che paura, cuore in tilt"

Nel pieno della gara d'andata per i quarti di Europa League con lo Sporting Lisbona, l'estremo difensore polacco ha giocato finché ha potuto

Attimi di terrore per Wojciech Szczesny. Nel pieno della gara d'andata per i quarti di Europa League con lo Sporting Lisbona, l'estremo difensore polacco ha giocato finché ha potuto, ma a un certo punto della gara è costretto a fermarsi. Il bianconero si tiene una mano sul petto, dalla parte del cuore e ravvisa un malore, una fitta forte: da lì il richiamo dei compagni a gran voce per lo staff medico, che richiede la sostituzione.