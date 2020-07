"Szczesny, lo conosci!", Ibra segna il rigore e risponde alla provocazione di CR7: il retroscena

Senza tifosi si ascolta tutto in campo, anche i dialoghi tra i calciatori. Le telecamere di Dazn hanno registrato le parole di Ronaldo che, prima del rigore di Ibra, mentre lo svedese era sul dischetto, urlava a Szczesny: "Lo conosci!" per spronarlo a parare il penalty. Ibra ha ovviamente sentito tutto e quando ha segnato ha cercato con gli occhi Ronaldo, sfidandolo, e poi sorridendo per aver segnato.