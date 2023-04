Tabù Napoli in Serie A per la Salernitana e Paulo Sousa: i precedenti

I precedenti non sorridono nè alla Salernitana nè al tecnico granata Paulo Sousa.

Sabato il derby campano contro la Salernitana potrebbe valere lo scudetto per il Napoli se la Lazio il giorno dopo non dovesse vincere a Milano contro l’Inter. I precedenti non sorridono nè alla Salernitana nè al tecnico granata Paulo Sousa. Nelle cinque gare disputate in Serie A, solo due pareggi per i granata (entrambi nel lontano 47/48, 3-3 in casa e 0-0 in trasferta) poi le sconfitte dello scorso anno (0-1 all'Arechi e 4-1 al Maradona) oltre a quella d'andata della stagione in corso (0-2 a Salerno).

Un Napoli tabù anche per Sousa allenatore, affrontato già cinque volte quando era sulla panchina della Fiorentina senza mai aver vinto, anche per lui due pareggi (entrambi in casa, 3-3 e 1-1) e tre sconfitte tutte in trasferta (4-1 e 2-1 in campionato, 1-0 ai quarti di Coppa Italia). Solo da calciatore Paulo Sousa ha precedenti positivi contro i partenopei, ben 4 vittorie (tre con la Juventus e una con l'Inter) più un pari (sempre con i bianconeri).