Tamponi ballerini: "Il fai da te Lazio e chi si affida alle Asl"

"Il fai da te Lazio e chi si affida alle Asl", titola stamane La Gazzetta dello Sport sul caos tamponi. La Procura continua ad indagare e dunque il caos Lazio ancora non si è risolto, ma fa riflettere come in situazioni simili alcuni club si siano affidati alle ASL di competenza: l'ultimo in ordine di tempo è Gagliardini. Sabato in Nazionale il suo tampone ha dato esito negativo anche se già guarito una prima volta: per l'UEFA avrebbe potuto giocare, la Federcalcio lo ha rimandato a casa. Ha prevalso il buonsenso ed una maggiore sicurezza da parte di tutti. Così come era capitato con Hakimi e Donnarumma: i club avevano atteso il parere dell'ASL nei casi di tamponi "ballerini". La Lazio invece non sempre ha comunicato con tempestività le condizioni di salute dei propri tesserati.